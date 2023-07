Inhanduí Eagle, de Alegrete, vence GP Cidade de São Borja

Share on Email

Nos dias 22, 23 e 24 de julho o Jockey Club Samborjense sediou o tradicional GP Cidade de São Borja. Cinco animais estiveram na disputa este ano.

Destaque para Inhanduí Eagle, o cavalo de Alegrete foi o grande vencedor do GP. De criação de Camila Ricaldes e dos proprietários Sandro Manzine, Gerson Fernandes, Lauro Bianch e Alberto Brandli, treinado po L. Moraes e jóquei G. Santos, Inhanduí Eagle despontou e faturou mais uma vitória neste ano.

Depois de vencer o GP em Carazinho, o cavalo de Alegrete correu os 365 metros para animais Quarto de Milha em São Borja. Na Terra dos Presidentes, Inhanduí Eagle venceu na 1ª eliminatória o representante de São Borja, MR. Pops Fair e se credenciou a grande final.

Favorito nas apostas do GP, Inhanduí Eagle fez a finalíssima ao lado da única fêmea do GP, Cigana parceria entre Porto Xavier e São Nicolau. Nos 365 metros em São Borja, Inhanduí Eagle cruzou soberana a linha de chegada e faturou o prêmio maior do Jockey Club Samborjense.

Fotos: Joel Massariol