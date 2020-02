Ivo Mello, servidor do Irga, é o novo Diretor Técnico da Autarquia

O engenheiro agrônomo Ivo Mello é o novo diretor técnico do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (18). Mello é servidor concursado da autarquia e ocupava antes a função de coordenador regional da Fronteira Oeste. Ele atuou no Instituto aqui em Alegrete.

Ivo Mello se formou em Agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) em 1986. Foi coordenador do Clube do Plantio Direto de Arroz Irrigado, em Alegrete; presidente da Fundação Maronna; presidente da Federação Brasileira de Plantio Direto; e diretor técnico e diretor de Meio Ambiente da Federarroz. Também foi presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí e conselheiro titular da representação Irrigantes do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. O novo diretor técnico tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em lavoura orizícola e gestão de recursos hídricos, atuando principalmente em irrigação, plantio direto, manejo sustentável, gestão de qualidade, comitês de bacia e outorga de uso da água.

Para o presidente do Irga, Guinter Frantz, a escolha de Ivo Mello para a diretoria técnica é fundamental para dar seguimento ao trabalho que está sendo feito. “Pelo Ivo ser um técnico do quadro de servidores isso é muito importante para o autarquia. Assim ele pode dar continuidade a esse trabalho que já vem sendo feito na área técnica. Ele é uma pessoa extremamente capacitada e tem uma relação muito boa com as equipes da extensão rural e da pesquisa. E o Ivo tem também uma relação ótima com nossos conselheiros e com outros órgãos, outras federações”, destacou Frantz.

Mello tem uma larga convivência com a instituição. “Eu conheço o Irga há 34 anos. Primeiro como produtor, depois como conselheiro e agora como servidor. Eu pretendo dar continuidade aos vários processos que se iniciaram na gestão anterior no que diz respeito a organizar equipe, organizar projetos e organizar planos de trabalho por meio de planejamento estratégico de toda a organização”, explica o diretor técnico.

“Tenho o compromisso de fazer chegar ao produtor cada vez mais o que é novidade, o que é inovação. E fortalecer o produtor através do conhecimento. Como dizia o nosso amigo e guru Dirceu Gassen (professor e pesquisador falecido em 2018), o resultado de um hectare é proporcional à quantidade de conhecimento que é aplicado nesse hectare”, complementa.

A direção administrativa do Irga segue nas mãos de João Alberto Antônio e a área comercial ainda aguarda a definição sobre quem será o novo titular da área.

Com informações do IRGA