Jantar Solidário promovido pelo desembargador Francisco Rossal beneficia cinco entidades de Alegrete

Dr Francisco Rossal junto com os organizadores do evento

Com decoração especial, o salão do CTG Farroupilha recebeu os convidados das cinco entidades que serão beneficiadas com os valores arrecadados na noite.

A fotógrafa que renasceu num fatídico acidente vive seus dias para levar esperança às pessoas

Dileusa Alves, vereadora e voluntária da OPAA, destacou o evento que lotou o CTG e vendeu os 380 ingressos ao valor de 70 reais cada um.

Os recursos do jantar solidário, tirando os custos do evento serão divididos entre a OPPA, Centro de Equoterapia, CEAL, Ong Amoras, Liga Feminina de Combate ao Câncer e Asilo Ari Vargas Paim.

Menino de 4 anos tira foto com seus ídolos

O desembargador Francisco Rossal de Araújo diz que o evento foi bem sucedido e atingiu os objetivos. – Fiquei bem feliz com a mobilização da comunidade. Em breve, informou, vão fazer a prestação de contas e a destinação de recursos às entidades beneficiadas.