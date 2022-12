Brasil atropela Coreia e torcida comemora classificação

A Seleção Brasileira atropelou a Coreia do Sul por 4 a 1 e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. Com gols de Vini Jr., Neymar, Richarlison e Paquetá, o Brasil fez uma grande atuação nesta segunda-feira, no Estádio 974, e agora vai enfrentar a Croácia na próxima fase. O gol de honra sul-coreano foi marcado por Seung-ho Paik.

Alguns torcedores optaram por acompanhar o jogo em bares do centro da cidade e a festa não demorou para acontecer.

Com o calor de 35ºC, o tradicional chopp, que em alguns estabelecimentos ofereceu rodada dupla, a cerveja gelada foi o acompanhamento oficial para o jogo.

A comemoração que iniciou logo que os gols saíram não tem hora para acabar em um bar na zona central, tradicional ponto de encontro em dias de jogos do Brasil nesta copa.

Com Neymar de volta e a formação mais ofensiva, as perspectivas eram das melhores, mas os primeiros 12 minutos superaram qualquer expectativa. Enquanto a Coreia buscava a linha de impedimento, o Brasil buscava o gol. Raphinha misturou habilidade com “briga”, ganhou do defensor e cruzou para trás achando Vini Jr., sozinho, para bater e abrir o placar. Não demorou muito e Neymar, em pênalti sofrido por Richarlison, fez 2 a 0.

Já com a vantagem no placar, a Seleção viu a Coreia se abrir mais e aí sobrou espaço para o time de Tite ir para cima. Depois de alguns contra-ataques perdidos e da “fome” de Neymar, Richarlison fez embaixadinha com a cabeça, tocou para Marquinhos, que deixou para Thiago Silva dar uma assistência primorosa para o “Pombo” fazer 3 a 0, aos 29 minutos. Um golaço.

A vitória por três gols de diferença ainda não mostrava a superioridade em campo. Após receber de Neymar, Vini Jr. partiu pela esquerda e cruzou para a área onde achou Paquetá, livre de marcação, para bater de direita, sem chance para o goleiro. 4 a 0 fora o baile com apenas 36 minutos. E ainda dá para falar que foi pouco, porque algumas chances foram desperdiçadas.

Logo após mais uma chance perdida por Raphinha, Son levou vantagem em cima de Marquinhos, ficou cara a cara com Alisson, que “cresceu” para conseguir desviar e salvar o primeiro gol sul-coreano. A jornada de gols perdidos seguiu depois da primeira etapa e, Raphinha, que buscava marcar o seu, parou no goleiro adversário mais duas vezes.

Já pensando nos próximos desafios na Copa do Mundo, o Brasil diminuiu o nível de concentração e de intensidade depois dos primeiros 15 minutos. Daniel Alves, Martinelli e Bremer entraram para oxigenar o time e poupar companheiros, mas foi justamente neste momento que a Coreia do Sul chegou ao seu gol. Seung-ho Paik chutou de longo e marcou um belo tento, algo que estava sendo desenhado em vacilos anteriores.

Depois de tomar o gol e ver a Coreia ameaçar buscar mais, o Brasil buscou um jogo mais seguro, mas manteve a “preguiça” no ataque, com erros de passe, cruzamentos displicentes e domínios equivocados. Em meio a isso, Tite colocou Weverton em campo no lugar de Alisson para homenagear o arqueiro palmeirense, o único que não havia jogado na Copa. Neymar também saiu e deu lugar a Rodrygo para fechar a partida.

Com a vitória, o Brasil se garante nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, em que enfrenta a Croácia, na próxima sexta-feira, às 12h (de Brasília), no Estádio Cidade da Educação. O vencedor pega quem se der melhor no confronto Argentina x Holanda.