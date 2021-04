João Freitas, ex-chefe do Parque de Máquinas, morreu vítima de complicações pós-Covid

Compartilhe















“Lutou contra a Covid, mas ficou com sequelas no pulmão e não resistiu. Ele foi muito guerreiro, 34 dias hospitalizado” – disse Fábio Menezes, filho de João Eloino Benites de Freitas.

O alegretense estava com 60 anos e faleceu nesta manhã, na Santa Casa de Alegrete. Nas redes sociais muita comoção pela morte do aposentado.

Dentre as mensagens Giuliana Silveira descreveu: hoje o dia amanheceu mais triste, eu e minha família lamentamos profundamente a partida deste grande amigo, um irmão para o Marciano, meu marido. Sua abnegação como amigo foi exemplar, não tinha hora para nos ajudar, corria aqui em casa sempre que a gente precisava. Era capaz de ficar horas em companhia silenciosa junto ao Marciano para que ele apenas soubesse que ali, do seu lado, tinha um amigo presente. Que nunca o abandonaria. Não cabe em palavras a nossa gratidão por você, João Freitas. Sua família terá que ter muita força, mas eu sei que você irá para os braços do Criador e de lá, irá zelar por todos. Segue em paz, grande amigo. Tu vais fazer uma falta tremenda a todos nós.”

João foi motorista da empresa AML construções e trabalhou como chefe no Parque de Máquinas na gestão Erasmo e Preta. O filho acrescenta que o pai era muito popular na cidade. Com sua maneira simples e sempre determinada auxiliava a todos que precisavam.

As últimas homenagens a João, estão acontecendo na Funerária Angelus, na rua Daltro Filho. O sepultamento acontece às 17h desta quinta-feira(22), no Cemitério Municipal de Alegrete. Ele deixa esposa, filhos e netos.

Flaviane Antolini Favero