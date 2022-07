Jogador morre após ser baleado na cabeça durante partida de futsal em Caxias do Sul

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um jogador de 26 anos morreu, na madrugada desta segunda-feira (11), após ser baleado na cabeça durante uma partida de futsal amador em Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul. Ele foi identificado pela polícia como Diego Bueno Pedroso.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é de que o crime tenha acontecido durante uma briga entre os times. O jogo acontecia em um ginásio de esportes privado na Rua Professor Guerino Lima, no bairro Pio X.

Pedroso chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu ao ferimento e morreu.

A Polícia Civil trabalha para identificar e localizar o suspeito de ter cometido o crime.

Fonte: G1

Foto reprodução