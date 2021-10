José Macedo, um craque do futebol de mesa de Alegrete

Formado em Administração, o alegretense José Macedo de Oliveira aos 59 anos, conserva um hobby desde criança. Ele é amante da modalidade de futebol de mesa, o popular jogo de botão.

O agente administrativo da Corsan, preenche suas horas vagas em função do futebol de mesa. Desde 1975, quando guri, jogava na Barbearia do Edi Pereira, o “Feijão, ícone da época na modalidade.

Macedo é um dos incentivadores da modalidade em Alegrete e mobiliza os praticantes da modalidades. Ostenta o título de tetracampeão alegretense de futebol de mesa e foi campeão invicto em 2017.

A reportagem do Portal Alegrete Tudo conversou com o atleta que carrega o nome da Associação Atlética Alegrete nas competições, além de todo o amor pela modalidade, ele fabrica os botões. Confira os principais trechos do bate-papo:

Macedo entre amigos praticantes do futebol de mesa

Portal: De onde herdou a prática do futebol de mesa ?

Aprendi a jogar como os meus irmãos, visto que eles por terem mais idade que eu já praticavam na barbearia do Edi Pereira “Feijão”.

Portal: Com a pandemia o movimento entre os botonistas ficou inviável. Como tu fez para suprir essa lacuna ?

Atualmente tenho em casa uma área exclusiva para o futebol de mesa, com mesa e todo o espaço necessário para a prática. Então realizo neste espaço alguns amistosos e também treino sozinho chutes a gol.

Macedo entre amigos praticantes do futebol de mesa

Portal: As atividades estão sendo retomadas aos poucos. Quando volta o futebol de mesa em Alegrete ?

Não tenho como precisar a data de retorno do futebol de mesa em Alegrete, mas espero que no máximo até o fim de 2021, possamos estar retornando as atividades na Sociedade Italiana.

Portal: Além de botonista, tu crias, produz botões. Como é esse processo ?

O processo começa pela escolha do material a ser usado no botão de mesa. Hoje temos 4 materiais a serem usados na produção: acrílico, madrepérola, paladon e galalite. Depois da escolha vem o molde(marcação no material a ser usado), o corte do material, o arredondamento, a furação, o rebaixamento, o grau(caída) e o polimento final.

Macedo na premiação do campeonato

Portal: Tu és participante de um grupo de aficionados pela modalidade. Uma referência no esporte. O que tu consideras fundamental para se tornar um botonista ?

Acredito que o mais importante é a disciplina. É a disciplina que torna um botonista campeão.

Portal: O futebol de mesa é considerado com um esporte terapêutico. O que tu destacarias de fundamental que esse esporte proporciona aos adeptos ?

O futebol de mesa é um calmante natural, ou seja, pode ser praticado por todos com a maior tranquilidade. É um esporte dinâmico e requer muita paciência para a prática, pois a velocidade de acontecer gols é bem maior que no futebol de campo. Você consegue fazer jogadas com apenas um botão na armação para o outro chutar a gol.

Portal: Qual o segredo para vencer um campeonato municipal como tu venceste ?

O mais importante em uma disputa de campeonato é a concentração do início ao fim. O campeonato tem muitas fases, muitos embates a serem enfrentados. Também a estratégia de jogo, ou seja, o esquema e a técnica são importantes.

Turma do futebol de mesa reunida na Italiana



Portal: Recentemente a Câmara criou uma Frente Parlamentar em apoio ao desporto de Alegrete.O que tu diria para os futuros legisladores do município?

O futebol de mesa é um esporte que não demanda grandes investimentos. Como sugestão aos futuros legisladores eu peço um projeto que incentive o futebol de mesa nas escolas como esporte para todos e todas; terapia e lazer. Contem com meu apoio para a realização deste projeto.

Fotos: acervo pessoal