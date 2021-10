Ina Bianchini, a alegretense que foi para o Coração do Rio Grande em busca do sucesso

A alegretense Inajara Bianchini morou no Bairro Vila Nova durante 19 anos. Saiu de Alegrete, assim como muitos em busca de oportunidades. Foi morar no Centro do Estado. Em Santa Maria firmou residência, conseguiu trabalho e se dedicou aos estudos, onde passou no curso de Educação Especial na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e hoje trabalha como educadora especial na Hippos Equoterapia e Equitação, atendendo pessoas de todas as idades. Ela atua na reabilitação e no desenvolvimento físico, emocional, educacional e social através da equinoterapia.

Neste meio tempo, a alegretense diz que a música sempre foi algo muito presente em sua vida, porém inserida na forma de descontração e divertimento. Mas ela confessa que alimentava um sonho adolescente de tocar em uma banda, algo que nunca houve investimento de sua parte.

Afinando um pandeiro

Em Santa Maria começou a fazer parte do cenário cultural e político em 2017, através do bloco Te Permite Mulher, um projeto que é integrante fundadora juntamente com outras mulheres, uma batucada formada apenas por mulheres que se permitiram tocar percussão em espaços públicos e seguros, mas com o tempo o TPM se tornou reconhecido pelas lutas por igualdade de gênero e respeito no meio cultural, e pelo apoio nas manifestações políticas, foram crescendo e colhendo alguns frutos.

Atuante nos movimentos culturais

Em 2018, ela recebeu um convite para fazer parte do projeto O Jeito Delas, uma banda de pagode formada apenas por mulheres, algo inovador na região. “Me encantei pela ideia, até porque também era algo que eu estava amadurecendo e aceitei o convite”, conta.

A guria do Tantan

Depois de algum tempo tentando encontrar mulheres que aceitassem fazer parte, e de encarar o isolamento social da pandemia, O Jeito Delas conseguiu formar o grupo com quatro mulheres com personalidades diferentes, mas com a mesma paixão pela música e pelo samba.

O Jeito Delas é sucesso por onde passa

Após lançar o grupo oficialmente nas redes sociais, logo anunciaram a data do primeiro show numa casa noturna de Santa Maria. “Fomos bem recebidas e parabenizadas pela iniciativa, esperamos logo sair pela região para divulgação do nosso trabalho, e Alegrete com certeza terá um espaço especial na nossa agenda”, afirma a alegretense.

O Jeito Delas traz um repertório diferenciado, para agradar todos os públicos. Com versões próprias de músicas cantadas por Iza, Marília Mendonça, Ludimilla, Sandy e Jr. Uma mistura dos sucessos atuais e os clássicos do pagode anos 90 e 2000.

O grupo é formado por Andressa Menezes (vocalista e criadora do projeto), Thainá Alves (pandeiro), Taci Nunes (surdo) e Ina Bianchini (tantan). O Jeito Delas conta com apoio de dois músicos parceiros desse projeto (cavaco e violão).

“Queremos levar nossa música por todos os cantos, e inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo, apostar no seu talento e nos seus sonhos. Lugar de mulher é onde ela quiser”, pontua.

























Fotos: reprodução