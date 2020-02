Jovem é esfaqueado em Manoel Viana; autor foi preso pela BM

A vítima, 20 anos, está internada na Santa Casa de Alegrete. De acordo com a Brigada Militar, o jovem perdeu muito sangue e o estado de saúde inspira cuidados.

Na manhã deste domingo (23), durante o patrulhamento ostensivo, os policiais foram abordados pela namorada da vítima que relatou que o mesmo tinha sido esfaqueado na região lombar.

O jovem, apesar de ter perdido muito sangue, conseguiu chegar no posto de saúde de Manoel Viana, onde recebeu os primeiros atendimentos e posteriormente foi conduzido à Santa Casa de ambulância.

Testemunhas disseram para os policiais que vítima e autor estavam na praia onde ocorreu o carnaval. No início da manhã, quando retornavam para casa eles tiveram um desentendimento.

O homem de 22 anos, que é paulista, esfaqueou a vítima em via pública e, também, invadiu o posto de saúde na tentativa de continuar com as agressões, segundo informou a BM.

Baseado na descrição do ocorrido, os PMs compareceram no posto de saúde de Manoel Viana e, diante a confirmação do fato, deslocaram até o endereço do autor que confessou a tentativa de homicídio e entregou a faca.

O desentendimento e a tentativa de homicídio ocorreu próximo ao posto de saúde. Não foi explicado o motivo da briga, apenas que eles teriam ingerido bebida alcoólica.

A Brigada Militar, de Manoel Viana, conduziu o autor até Delegacia de Polícia de Alegrete e, em contato com autoridade policial, foi determinado flagrante por tentativa de homicídio.

Depois de ouvido, o paulista que estaria passeando naquele Município, foi conduzido ao Presídio Estadual de Alegrete.