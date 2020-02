Homem é preso após esfaquear atual namorado da ex-mulher

Um homem de 34 anos foi preso em Capela de Santana, no Vale do Caí, na tarde deste sábado (22). Segundo a Polícia Civil, ele havia esfaqueado o namorado da ex-companheira, de 43 anos, e então raptado a mulher, de 40 anos.

De acordo com as informações, ele foi até a casa dela, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, onde o casal estava. Ele feriu o homem a facadas e então obrigou a mulher a entrar no carro com ele. No veículo, deu socos no rosto dela.