Jovem Quelven precisa de ajuda para continuar caminhando

A paraparesia espástica hereditária (familiar) compreende um grupo de doenças hereditárias raras que causam fraqueza gradual com espasmos musculares (fraqueza espástica) nas pernas. A paraparesia espástica hereditária têm reflexos exagerados, cãibras e espasmos, dificultando a marcha.

Aos 7 anos o pequeno Quelven começou dar sinais da doença, mas foi aos 11 anos que após sucessivas quedas nas aulas de Educação Física na Escola Waldemar Borges, alertada pelos professores, a mãe Quellen Pereira constatou que algo estava errado com o filho.

Com 14 anos, o guri não tinha força para caminhar e o movimento debilitado por encurtamento dos tendões dificultava sua locomoção. A mãe foi atrás de profissionais médicos em Alegrete e não obteve respostas. Encontrou através do Facebbook um médico especialista na cidade de Bagé. Foi com o filho apenas com o dinheiro da consulta (R$450), a estadia foi na casa de uma amiga, recorda a mãe.

O diagnóstico reafirmou que a fraqueza progressiva nas pernas tinha histórico familiar, doença hereditária e degenerativa. Após sucessivos exames em Santa Maria, o jovem foi até a cidade de Passo Fundo. Lá atendido por um especialista neuropediatra, uma cirurgia para espichamento dos tendões ajudaria Quelven a caminhar um pouco melhor.





A mãe conta que o filho está caminhando na ponta dos pés, e precisa de ajuda para qualquer deslocamento. A doença está deixando os pés cavos, obrigando a caminhar na ponta dos dedos.

A mãe luta pela cirurgia do filho

O jovem que estuda na Escola Honório Lemes passou para o 9º ano, sonha em entrar na equoterapia do CEAL em Alegrete, adora cavalos. Gosta de pedalar, ganhou uma bicicleta, mas precisa de ajustes. A mãe Quellen foi a Passo Fundo na semana passada e conseguiu a tão esperada cirurgia.

Mas como depende somente do benefício de Quelven, procurou a reportagem do PAT para pedir ajuda da comunidade. A cirurgia no hospital de Clínicas de Passo Fundo tem um custo de R$ 6.250,00 onde será feito um tratamento cirúrgico de alongamento tendinoso. Os custos foram orçados em R$ 1.800 despesas hospitalares, R$ 3.500 equipe médica e R$ 950 anestesia.

Interessados em ajudar o jovem podem colaborar através PIX 55991293343 (Quellen Pereira), ou depósito bancário 0110 35.1084160-8 (Banrisul).

Quelven reside com os pais no bairro Promorar na rua Aloisio Santos Morais, 517 passando o Posto de Saúde do bairro. A mãe pretende fazer algumas rifas para juntar o montante do valor e já recebeu uma tábua de passar roupas, quer adquirir uma cesta básica para sorteio. Ela afirma que tão logo consiga o valor será feita a cirurgia, já que o problema do filho necessita urgência, devido as crises de dor intensa nas pernas.

Para quem preferir existe uma Vakinha para ajudar Quelven, clique no link:

http://vaka.me/2577664?