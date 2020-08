Jovens adventistas implementam o Projeto Missão Calebe; o alvo é levar solidariedade e ações do bem

Compartilhe









89 Shares

Em um período em que a solidariedade tem sido uma grande aliada, mais uma vez, os Jovens Adventistas se destacam com ações do bem.

Inseridos no Projeto Missão Calebe, que é um programa voluntário de serviço social e testemunho que desafia os jovens adventistas do mundo todo, a dedicarem suas férias ao evangelismo e fazer o bem a sociedade, eles participam de várias atividades em Alegrete.

Nestes últimos dias foram realizados sopões para os moradores do bairro Maria do Carmo, especificamente aos sábados, além de muitas outras ações.

O grupo, também, iria realizar uma campanha de doação de sangue, porém, devido ao Lockdown no último final de semana o dia foi transferido e, ainda, não tem data definida.

Conforme um dos integrantes, seriam 33 jovens. ” Sabemos que as doações de sangue são de grande ajuda para o hemocentro da cidade” – disse.

No lugar das serenatas, que estão suspensas, eles vão realizar ligações para o máximo de pessoas do grupo de risco, perguntando como estão se precisam de algo, como forma de mostrar que eles são importantes.

Entenda o que é ser Calebe para alguns integrantes.Eis algumas respostas:

“Levar a mensagem, esperança e o amor de Deus através de ações solidárias.”

“Ser Jesus na vida das pessoas”

“Confiar nos propósitos de Deus enquanto levamos a mensagem sobre ele a quem precisa”

“É crer nas promessas de Deus sem questionar.”

“É amar como Jesus amou sem olhar a quem”

“Ser e fazer parte do grupo que nunca recua, que sempre vai avante, levando a mensagem, completando a missão que fomos destinados a fazer”

Objetivo do projeto:

O Projeto Missão Calebe se destina a mobilizar milhares de jovens em toda a América do Sul, desafiando-os a dedicarem parte de suas férias para fazerem evangelismo em lugares onde não há presença adventista. Ele se tornou o maior movimento de jovens dos últimos tempos. Não há dúvidas de que o programa é a estratégia de Deus para integrar a juventude no evangelismo. Portanto, urge que juntos, igreja e líderes, nos concentremos em conduzir os jovens nessa direção para que possam viver e experimentar o verdadeiro compromisso com Deus, com sua igreja e com a comunidade, ou seja, viver a “Salvação e o Serviço”. Que Deus possa utilizá-lo na grande tarefa de preparar e motivar os jovens para se encontrarem com Jesus. Deixe sua marca!

Descrição:

O Projeto Missão Calebe é um programa voluntário, serviço social e testemunho que desafia os jovens adventistas a dedicarem suas férias ao evangelismo em lugares onde não há presença adventista, para fortalecer as congregações pequenas e conquistar novas pessoas para o reino de Deus.