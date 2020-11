Juiz Eleitoral acredita que não haverá tanta abstenção em Alegrete

A pandemia impôs comportamento diferente nas pessoas. O uso da máscara se mantém e hoje é um dos principais cuidados para ajudar as pessoas a não contraírem o novo coronavírus, além da higienização das mãos com álcool em gel.

Conheça os locais e onde vão funcionar as seções eleitorais em Alegrete

Mesmo com um horário a mais para votação, das 7h as 10h ,período destinado aos idosos votarem, muitos acreditam que este ano, devido a pandemia, um grande número de eleitores não vai votar.

Os cuidados vão ser observados com a marcação de pessoas nas filas, distanciamento, uso de álcool em gel,uso de máscara e orientação é para que as pessoas levem caneta para não usar as da Justiça Eleitoral.

De acordo com TRE, Alegrete tem 58.603 mil eleitores e 149 secções eleitorais divididos em 38 locais de votação aqui no Município.

Para os presidentes dos partidos com chapa majoritária a Prefeito em Alegrete, a abstenção é uma tendência, porque já vinha acontecendo.

Para o presidente do MDB, Airton Amaral a abstenção será uma realidade, porque tem muitos têm receio mesmo com os cuidados que vão ter nas secções eleitorais.

Preta Mulazzani presidente do PT lembra que abstenção já vem acontecendo em anos anteriores e este ano será uma tendência ainda maior.

Gilberto Brandolt presidente do PP, comenta que a pandemia complicou e afeta abstenção em Alegrete.

Já Alexandre Machado dom PRTB, fala que isso também se deve as pessoas estarem desacreditadas de política, mas que com os cuidados exigidos o pleito pode transcorrer normal.

Motociclista e carona, sem capacete, sofrem acidente; piloto apresentava visíveis sinais de embriaguez

O Juiz eleitoral, Dr Thiago Tristão diz que a Justiça está buscando tranquilizar os eleitores com todos os cuidados necessários para garantir uma eleição segura, no que diz respeito à questão sanitária. O horário diferenciado, no início da manhã, é para que os idosos votem com segurança, sendo que tudo estará conforme as exigências sanitárias e todos possam votar sem maiores problemas, afirma o Juiz Eleitoral.