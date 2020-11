Juiz Eleitoral alerta para o uso irregular de carros de som nesta eleição

A reportagem do PAT, recebeu uma nota do Juiz Eleitoral da 005ª ZE, Thiago Tristão, referente à Campanha Eleitoral 2020. O assunto é refere-se aos carros de som e outras irregularidades na propaganda eleitoral.

Acompanhe:

O Juízo da 005ª Zona Eleitoral tem observado nos últimos dias um crescente desrespeito por parte de alguns candidatos, partidos e coligações à legislação eleitoral, mais especificamente à Resolução 23.610/2019, que trata da propaganda eleitoral.

O Cartório tem recebido várias denúncias de uso de carro de som fora do que determina a legislação, sendo que partidos, coligações e candidatos já foram alertados.

É permitido o uso do carro de som desde que seja em carreatas, passeatas e comícios. É ilegal o uso do carro de som sozinho pela cidade. Importante que todos fiquem vigilantes.

O eleitor que presenciar irregularidades como o uso ilegal do carro de som e outros tipos de propaganda irregular podem denunciar através do aplicativo Pardal, de forma detalhada e com provas, de imagem e áudio.

Que os eleitores fiquem atentos aos candidatos e partidos que desrespeitam a legislação eleitoral. E pensem com cuidado se o candidato em que estão pensando em votar está cumprindo o que determina a lei. Se um candidato descumpre a lei durante a propaganda eleitoral, como será depois de eleito?

A Justiça Eleitoral está atenta para coibir essas ilegalidades e aplicar as sanções cabíveis.

Atenciosamente,

THIAGO TRISTÃO LIMA,

Juiz Eleitoral da 005ª ZE.