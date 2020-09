Justiça determina que JBS Montenegro adote medidas de prevenção ao coronavírus

A juíza Lina Gorczevski, titular da Vara do Trabalho de Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, determinou, nesta sexta-feira (4), que o frigorífico JBS da cidade cumpra 19 medidas para evitar o contágio do coronavírus pelos trabalhadores. A decisão é liminar e atende parcialmente a pedidos do Ministério Público do Trabalho, que entrou com ação civil pública.