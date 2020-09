Escola municipais entregam quarta remessa de material impresso aos alunos

Compartilhe









A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Alegrete realizou, esta semana, a quarta etapa de atividades não presenciais com a entrega de material impresso aos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino.

O trabalho foi realizado com todos os cuidados com uso de máscaras higienização e distanciamento para preservar a saúde de todos.

Esse material é entregue aos pais ou responsáveis pelos alunos em todas as escolas municipais. Depois dos estudantes resolveram as atividades em casa o material deve ser novamente entregue nas escolas.

Desde março passado, com a pandemia que as atividades nas escolas estás sendo de forma remota ou com a entrega de material impresso. É importante que os pais auxiliem seus filhos nessas atividades, como uma forma de ficar mais próximso dos filhos e ensinar,também, coloca a Secretária de Educação Angela Vieiro.

Fotos: EMEB Lions Clube