Justiça do trabalho, de Alegrete, consegue 90% de resolução de processos na Pandemia

Os processos relativos a ações trabalhistas estão tramitando normalmente, pois 100% dos processos ativos estão incluídos no sistema PJE do TRT da 4 Região.

Os servidores continuam prestando seus serviços, desde o mês de março, no formato de trabalho remoto,conforme Márcio Ross, que responde pela Vara do Trabalho de Alegrete. Já as atividades presenciais continuam com restrição, em decorrência da pandemia.



Alguns casos pontuais, como por exemplo, entrega e assinatura de CTPS, que necessitam deslocamento de servidor, são previamente agendados com o interessado, adotando rigorosamente às medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus.

Em relação às audiências, a juíza titular da unidade judiciária, Dra Fabiana Gallon, vêm medindo inúmeros esforços na realização das audiências, por meio de videoconferência, obtendo uma média de 90% na solução dos litígios, por meio de homologação de acordo e, nos casos de insucesso de acordo, com consequente prolação de sentença, atendendo assim, a demanda dos jurisdicionados.

Com informações da Vara do Trabalho