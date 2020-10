Justiça eleitoral ainda nos registros de candidaturas em Alegrete

Compartilhe















A equipe do Cartório Eleitoral de Alegrete trabalha na finalização de análise de documentos dos candidatos para concluir o registro das candidaturas.

A chefe do cartório, Giovana Galli, diz que são muitos documentos para analisar e alguns que faltam solicitaram em diligências que não foram atendidas. De acordo com a chefe do Cartório, é a primeira vez que houve isso.

Em caso de algum candidato não apresentar a documentação ele poderá não ser registrado. Cabe a cada partido, neste caso, ver se vai substituir.

Pela lei, a Justiça Eleitoral tem até o dia 26 de outubro para fechar todos os registros de candidaturas dos 123 candidatos que postulam concorrer a vereador, de vários partidos, aqui em Alegrete. A grande maioria dos candidatos a vereadores, aguarda julgamento, de acordo com TSE. Para prefeito concorrem quatro chapas.

Com as agregações de secções, para esta eleição oficialmente o Município terá 149 secções eleitorais, entre as daqui da zona urbana e as que funcionam no interior de Alegrete.

