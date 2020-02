Justiça mantém primeiro júri do caso Kiss para o dia 16 de março em Santa Maria

Por decisão do Tribunal de Justiça do RS nesta sexta-feira (28), o julgamento do primeiro réu do caso Kiss está mantido no dia 16 de março. O produtor Luciano Bonilha Leão será levado ao banco dos réus pelo incêndio na boate, que matou 242 pessoas e deixou 636 feridos na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013.