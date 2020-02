Na madrugada do dia 27, o proprietário de uma residência localizada no bairro Cohab Restinga, disse que ouviu o momento em que os cães estavam latindo, porém, não levantou para ver o motivo. Quando acordou, ao sair para o trabalho, percebeu que tinham furtado o portão da casa. Até o momento, o homem não tem suspeitos, mas estava falando com vizinhos para tentar identificar o autor através de câmeras de videomonitoramento. A vítima de tem 33 anos.

