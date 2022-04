Kamisa 10 é atração nacional do Friends neste sábado no Sete de Setembro

O grupo de pagode goiano Kamisa 10 se apresenta neste sábado em Alegrete. O grupo que faz sucesso nacional no pagode apresenta seus hits no Clube Sete de Setembro, num show ao ar livre. A noite ainda terá animação do Pura Curtição, Grupo A+e DJ Cruzze, a partir das 22hs.

Os ingressos restantes somente com os promoters até esta sexta-feira (15), e no sábado na Loja Gang. Na hora, somente conforme disponibilidade do local. O setor de pista custa R$ 40 e Vip R$ 60.

O público que for ao show terá a disposição o estacionamento liberado em torno da Praça dos Patinhos. Na área de faixa amarela apenas a Avenida Alexandre Lisboa segue com a proibição.

Para entrada no local é necessário RG, Carteira de Vacinação (em dia), e menores somente com autorização autenticada em cartório. Serviço de entrada em filas conforme o setor.

Os pagodeiros na capital do sertanejo”, é assim que ngelo, Erlon e Pitchula definem o Kamisa10. Criado em 2014 na região norte de Goiânia, o grupo de pagode é o encontro de musicistas multi talentosos que se completam em cima do palco.

“O Kamisa 10 sintetiza essa paixão pelo futebol e pela música. É a produção de reconhecimento pelo tudo, diz Er responsável da gravação do vocal.

A agenda pelo muito que traz a banda começasse a ser conhecida em solo goiano, com direito a loteada pelos bares da capital, um som diferente pra terra quase dominada pelo ritmo sertanejo.

Kamisa 10 pela primeira vez na Fronteira Oeste

O primeiro lançamento foi a música “Jogo de Amor” em 2018, que contava com a participação de Felipe Araújo. As demais produções, já com a formação atual da banda, realizadas como influências tão faladas por ngelo (vocalista), Erlon (backing vocal e reco reco) e Pitchula (pandeiro e bacurinha). Mesmo juntando quase 3 gerações diferentes, o trio têm gostos em comum: Sorriso Maroto, Thiaguinho, Exaltasamba e Vou Pro Sereno, grupos que impactam fortemente na musicalidade do Kamisa 10.

Trio de pagodeiros promete os melhores hits do Kamisa 10

Em 2020, o “Pagode do K10”, nome do EP da banda, dominou os bares da capital, misturando clássicos do pagode com composições mais atuais, como “Sou o Cara Pra Você de Thiaguinho e “Porradão” conhecida na voz do músico Tiee. Foi no mesmo mesmo ano que o primeiro sucesso dos três goianos foi travado como barreiras regionais: “Você Meva” se familiarizou como rádios e facilidades instantâneas. Hoje, a música soma mais de 15 milhões de plays e visualizações nas plataformas digitais.

Desde, o grupo de pagode goiano coleciona parcerias com artistas de diferentes musicais como Jeninho, cantor de funk, na música “10 e faixa”, além de “Baldinho de Pipoca” com Roger e Gustavo e “Hora H”, parceria com o cantor e compositor Angelim, ambos do cenário musical sertanejo.

Ao todo, o impressionante Kamisa 10 soma mais de 37 milhões de visualizações no YouTube 1 milhão de visualizações e no Spotify. Para 2022, o grupo prepara um DVD com músicas inéditas e regravações que marcaram a história do pagode.

Fotos: reprodução