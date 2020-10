Laço rosa nos monumentos e estátuas reforça a Campanha do Outubro Rosa

Compartilhar















O décimo mês de 2020 chegou, e marca um evento conhecido como Outubro Rosa. A data aparece na lembrança de todo brasileiro, identificada pela fita cor de rosa. Isto é, ela aponta para uma campanha que tem como finalidade a conscientização e prevenção do câncer de mama. Similarmente, a data também é seguida de vários outros meses coloridos, que ganharam popularidade após o outubro rosa.

Em Alegrete, integrantes do Lions Ibirapuitã, com autorização do Poder Público e em apoio ao Outubro Rosa e à Liga Feminina de Combate ao Câncer, realizaram um bela ação. Assim como, no mês anterior, foram colocados lenços amarelos em razão do Setembro Amarelo onde foram realizadas campanhas de prevenção à vida e alerta sobre a depressão e suicídio, desta vez, eles colocaram laços rosas.

A ideia é contemplar todos os Monumentos da cidade. Já receberam os lenços os bustos: José Rubens Pilar ( Centro Administrativo); Manoel Freitas Vale e Rui Ramos, Getúlio Vargas (Praça Getúlio Vargas); Dr Romário( Santa Casa); Osvaldo Aranha ( frente Rádio Alegrete); L do Lions (frente ao Parque Doutor Lauro Dornelles); Monumento os Lanceiros( Avenida Assis Brasil); General Osório (Praça General Osório); Negrinho do Pastoreio e Rui Ramos (Parque Rui Ramos); Monumento Laçador. De acordo com um dos integrantes, ainda serão colocados na Câmara Municipal e no Museu do Gaúcho.

Participaram da ação, Presidente Simone Rocha, Presidente de Divisão, Tânia Mara Pacheco Gomes, os integrantes Paulo de Tarso, Claudio Correia e a domadora Raquel Martins Severo.