Ladrões nada seletivos; agora levam o que dá, até cestas básicas

Nos últimos dias vários furtos foram registrados, a maioria está concentrado na região central e em alguns em bairros.

Nesta semana, em uma residência no Centro foi furtado um rádio que estava na sala de uma casa. Conforme a proprietária, ela estava sentada no pátio que fica nos fundos quando ocorreu o delito. Ela não percebeu a ação do ladrão.

Já no bairro Nossa Senhora da Conceição, uma senhora emprestou o banheiro para uma mulher de 24 anos e depois que a mesma saiu da residência percebeu a falta do aparelho celular Samsung que estava em cima do refrigerador.

Também houve o furto de um celular durante um evento no Centro. A vítima disse que estava participando do Carnaval e, em determinado momento, levantou a mão com o aparelho ligado(luz). Um indivíduo deu um puxão e o celular foi passando de mão em mão até desaparecer.

Ainda ocorreu um outro furto de cestas básicas(duas), em uma casa na rua General Sampaio. A vítima disse que era a terceira vez em que o local foi alvo dos ladrões. Na primeira ação, foi levado cerca de 10kg de milho, depois um botijão de 13kg e por final as cestas básicas.

Em todos os casos, não há suspeitos.