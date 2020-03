GASEP ajuda reformar casa para PM Residente em Alegrete

O Grupo de Apoio à Segurança Pública de Alegrete ao ver a necessidade de dois policiais militares que estão em Alegrete no sentido de moradia se mobilizou para ajudar.

Fátima Marchezan, que integra o Grupo foi atrás de empresas ou pessoas particulares que pudessem ajudar para reformar uma casa em que pudessem abrigar esses policiais que não são de Alegrete e, atualmente, trabalham na segurança aqui no Município.

Ela fala com orgulho dos que colaboraram para este objetivo, e muitos nem quiserem divulgar os nomes,preferindo o anonimato. O Projeto PM residente vem ajudar e muito a nossa segurança pública, destaca. A cobertura da casa já está sendo realizada.

O GASEP se reúne com regularidade e trabalha com ações que possam ser plausíveis de ser feitas em prol dos que realizam segurança pública aqui no município. – Temos que saber que união, determinação e trabalho e ajuda podemos contribuir e muito para uma área em que todos necessitamos, ressaltou.

Vera Soares Pedroso