A equipe da LAF terá mais um importante compromisso neste fim de semana pela Copa Fronteira. Neste domingo, 29 de novembro, o time alegretense vai até Santana do Livramento para enfrentar a equipe do 14 de Julho, em partida válida pelo returno da competição.

O confronto será realizado no tradicional Estádio João Martins, em Livramento, onde a LAF buscará mais um resultado positivo para seguir firme na disputa.

A equipe de Alegrete sabe da importância do duelo e entra em campo com um objetivo claro: conquistar os três pontos e ficar ainda mais próxima de garantir sua classificação para a próxima fase da Copa Fronteira

Com a competição entrando em uma etapa decisiva, cada ponto conquistado faz a diferença. A expectativa é de um grande confronto neste domingo, com a LAF buscando representar bem Alegrete e dar mais um passo rumo à próxima fase.