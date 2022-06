Lançamento da Pré-campanha a Deputado Federal em Alegrete

Share on Email

No último sábado (26), grandes nomes do MDB gaúcho estiveram presente na Câmara de Vereadores de Alegrete prestigiando o lançamento oficial da pré-campanha para Deputado Federal do vereador Vagner Fan.

O Deputado Estadual Gilberto Capoani que fará dobradinha com Vagner na campanha destacou: “Tenho muita fé na parceria com o Vagner Fan aqui na região da fronteira oeste e junto dos servidores penitenciários aos quais ele representa, faremos uma bela dobradinha”.

O Pré-candidato a Governador Gabriel Souza fez questão de lançar oficialmente a pré-campanha do Vagner:” O Vagner é o nosso pré-candidato a Deputado Federal pela região e pela Polícia Penal, tenho certeza que sairemos vencedores”.

Também prestigiaram o evento o Deputado Estadual Juvir Costella, Deputado Federal Márcio Biolchi e o Prefeito de Alegrete Márcio Amaral. Todos unidos em prol de um MDB forte para trazer desenvolvimento a cidade do Alegrete e demais cidades da fronteira oeste.

Texto: Assessoria Gab. Vereador Vagner Fan