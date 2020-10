Lancheria CREBOM, oferece aos seus clientes um cardápio todo repaginado

Enfrentar desafios e vencê-los, esse é lema do casal Denison França e Arlete Verdum França. Com o espírito empreendedor, ambos reafirmam o compromisso de continuar atuando no segmento gastronômico, com qualidade, atendimento, pontualidade, preços acessíveis e inovação.

Juntos, tornaram-se donos do próprio negócio e adquiriram a Lancheria Crebom, superando todas as expectativas. O empreendimento, contribuiu muito com o crescimento profissional do casal, abrindo um leque de oportunidades, gerando renda para várias famílias e colaborando com o desenvolvimento da economia local.

Lancheria Crebom oferece aos seus clientes diariamente:

Café da manhã: com pastéis assados, fritos, folhados, torradas simples e completa, cachorro – quente de diversos sabores, sanduíches e muito mais;

No almoço: alaminuta, com arroz, feijão, chuleta, salada de alface e tomate, ovo e fritas.

Após seis anos de muito trabalho e, na busca de aperfeiçoamento aliado à experiência, apresentam ao público o mais novo cardápio da Lancheria Crebom.

Novidade:

Xis Crebom: pão 21cm com filé, coração, frango calabresa, bacon, molhos, milho, ervilha, alface, cebola, maionese, katchup, mostarda, ovo e fritas;

Xis Premium: lanche que serve até quatro pessoas com fritas e molhos especiais;

Filé acebolado: pão 21 cm, filé, cebola caramelizada, maionese, mostarda, katchup, milho, ervilha, tomate, alface, presunto, queijo e barbecue.

Lanches vegetarianos: para os apaixonados por lanches e que desejam manter uma alimentação saudável;

Para saborear todas essas delícias, basta contatar pelo whatsapp 55 9 9957 7231 e fazer o seu pedido.

Aberto diariamente das 8h às 22 horas.

Endereço: Rua General Sampaio, 65 – em frente à Santa Casa.

Whatsapp: 55 9 9957 7231

Aline Menezes