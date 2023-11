LIONS Clubes de Alegrete sediam a 2ª Reunião do Gabinete Distrital do Distrito LD-4

Ocorreu em Alegrete, a 2ª Reunião do Gabinete Distrital (RGD) do Distrito LD-4, organizada pelos Lions Clubes locais. O evento reuniu mais de 250 Companheiros Leões, representantes dos 56 Lions Clubes que compõem o distrito.

O encontro teve como locais de realização o salão de eventos da Sicredi, onde ocorreu a maior parte das atividades, e o almoço foi servido no CTG Farroupilha. As Reuniões do Gabinete Distrital são programadas ao longo do ano leonístico, que se estende de 1º de julho de 2023 a 31 de junho do ano seguinte, totalizando quatro reuniões no período.

O Distrito LD-4, vinculado a Lions Internacional, congrega Lions Clubes de diversas localidades e promove essas reuniões como parte essencial de sua dinâmica anual. O Lions Internacional, com mais de um século de existência, está presente em mais de 200 países e áreas geográficas, contando com cerca de 50.000 Clubes e aproximadamente 1.400.000 Leões. Essa ampla rede de voluntários atua em diversas iniciativas solidárias, dedicando-se ao auxílio dos mais necessitados ao redor do mundo.