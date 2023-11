Semana da Consciência Negra é aberta com foco no preconceito racial

Na manhã desta terça-feira (21) ocorreu, na Câmara, a abertura da Semana da Consciência Negra. O evento tem o intuito de conscientizar e mostrar formas adequadas de prevenção ao racismo na sociedade atual.

Citação de Nelson Mandela reforçava a temática de abertura realizada no plenário Gaspar Cardoso Paines. “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião”. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar.

Prestigiaram a abertura, o prefeito, Márcio Amaral, além dos vereadores, Bispo Ênio e Dileusa Alves, que fizeram a primeira explanação frente ao plenário.

Logo após, o diretor de cultura, Rodrigo Guterres, acompanhado do servidor Tiago Vaucher e do vereador João Leivas começou uma palestra sobre as formas de racismo na sociedade contemporânea. “A resistência é pra se livrar da opressão, das desigualdades que algumas pessoas praticam com os negros, vamos sempre lutar por essa causa”, disse o edil parlamentar.

A programação continua no período da tarde, a partir das 14h. A Escola de Samba Nós os Ritmistas, vai fazer uma análise sobre o enredo campeão do carnaval 2023, que expressava toda forma de indignação e resistência dos negros. Acompanhe, abaixo, as outras palestras que compõe as atividades do plenário.