Live “Cantando à Caridade” reúne músicos de Alegrete em prol do tomógrafo para Santa Casa

Inserido no projeto para aquisição de um aparelho de tomógrafo para Santa Casa de Caridade, neste sábado (22), acontece a primeira live em prol da campanha “Juntos pela Vida”.

Estão programadas duas lives em benefício da Santa Casa, protagonizadas por artistas locais. A próxima acontece dia 4 de setembro.

Neste sábado às 20h30min, pelo youtube entra em cena o Festival Gaúcho Coração, o apoio à cultura faz a diferença e juntos Os Chacreiros, Gurizada Macanuda e Francisco Oliveira consolidam o projeto “Irmandade: Cantando à Caridade”. A live pode ser assistida na página oficial dos Chacreiros pelo canal do youtube.

Contando com o apoio de diversas empresas no projeto, os músicos pedem a participação da comunidade e fãs da boa música gaúcha para angariar recursos visando a compra do aparelho para o hospital de Alegrete.

A ideia da campanha Juntos pela Vida é captar junto ao Poder Público, empresas e comunidade em geral o valor para o novo tomógrafo e sua infraestrutura de instalação. O valor é de R$830.000,00 para o tomógrafo computadorizado aquilions start 16 cortes da canon medical systems. E ainda será necessário mais R$170.000,00 para instalação e infraestrutura, valores estes que serão buscados até o mês de dezembro de 2020.

O objetivo da campanha é bem claro. Visa a aquisição de um novo Tomógrafo para a Santa Casa de Alegrete. A missão é arrecadar USD 200.000,00 para aquisição e instalação de um novo tomógrafo de 16 canais na Santa Casa. Por isso, clubes de serviço de Alegrete se somaram na campanha: Rotarys, Maçonaria, Mãos Dadas, Liga Feminina de Combate Câncer, Sofial, além de empresas que vão aderir à ação em prol da aquisição do aparelho.

A Campanha Juntos pela Vida é totalmente organizada por clubes de serviço que vão obter os recursos para compra do equipamento e repassam à instituição.

Fotos: reprodução