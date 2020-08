Programa Startup Pampa, da Unipampa, foi aprovado e receberá recursos

Compartilhe











Projeto Startup Pampa beneficiará o Empreendedorismo e Inovação na Unipampa.

A Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação anuncia que o projeto “Programa Startup Pampa”, submetido ao Edital 01/20 do Sebrae, foi aprovado com o aporte de R$ 75 mil.

O projeto, elaborado pela equipe do Pampatec em conjunto com a Agipampa, tem objetivo de ampliar e qualificar o impacto das ações de empreendedorismo e inovação no ecossistema de startups do Pampa (Campanha e Fronteira Oeste).

O Programa Startup Pampa será desenvolvido nas seguintes etapas:

1- AS INCUBADORAS (CAPACITAÇÃO E GESTÃO): Implantação do Portal de Gerenciamento e suas funcionalidades, incluindo a customização deste para os processos das Incubadoras da Unipampa.

2- QUALIFICAÇÃO E NOVOS NEGÓCIOS: Com foco na profissionalização das startups, esta etapa do programa vai ser de implantação do módulo de suporte à gestão das startups no software do Portal de Gerenciamento.

3- QUALIFICAÇÃO DO ECOSSISTEMA: Nesta etapa, a empresa contratada deverá ofertar o suporte aos demais agentes do ecossistema de inovação, através de capacitação dos investidores e lideranças locais.

Além disso, durante os 18 meses de realização do Projeto Startup Pampa, serão realizados eventos do tipo Hackaton, com objetivo de criar soluções para os desafios do desenvolvimento da região do Pampa.

Os principais resultados esperados ao final do projeto são:

● Aumento da cultura empreendedora na comunidade regional;

● Qualificação dos gestores das empresas;

● Maior engajamento de jovens no empreendedorismo e na inovação;

● Qualificação nas empresas locais para a transformação digital;

● Surgimento de soluções para superação dos desafios atuais e sustentabilidade para o futuro;

● Aumento do número de startups incubadas nas incubadoras da Unipampa.

Obs: As fotos foram tiradas em 2019.

Acompanhe as ações do Programa Startup Pampa no site www.startuppampa.com.br