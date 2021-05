Live do Dia do Trabalhador teve uma grande audiência e muita integração do público

Compartilhe















O entretenimento na noite do último dia 2, ficou por conta da Live do Dia do Trabalhador. Um Projeto idealizado e coordenado por Diego Fagundes e Maisa Moureira, através da Prefeitura Municipal de Alegrete e a transmissão pela página do Portal Alegrete Tudo, teve mais de 20 mil visualizações com quase quatro horas de duração.

O projeto já nasceu grande e vem cada vez mais demonstrando a seriedade do trabalho realizado e o talento dos músicos da Terra. Nesta ação, que foi uma homenagem a todos os trabalhadores, participaram os cantores:Vanusa Souza, Luana Severo, Alline Costiti, Pâmela Sitó e Helton Saldanha.

O repertório teve muita música boa e sucessos que envolveram o público que acompanhou de forma gratuita a todas as apresentações, através da página do PAT, que atualmente tem mais de 88.500 seguidores.

A live também teve cunho solidário em prol da Santa Casa de Alegrete e um QR Code foi disponibilizado, assim como, o número do PIX para que os espectadores fizessem doações ao hospital. Os valores arrecadados, ainda não foram divulgados, mas serão revertidos para aquisição de equipamentos para o centro cirúrgico.

A live realizada pela Prefeitura Municipal de Alegrete, com apoio de empresas do Município, teve por objetivo levar um evento de qualidade e também homenagear a todos os trabalhadores neste período em que não é possível festas coletivas devido à pandemia. “Só tenho a agradecer a todos que estiveram juntos e acompanharam nossos artistas. A todas as empresas que sempre são parceiras e acreditam no nosso trabalho. Foram mais de 20 mil visualizações e quase 10 mil comentários que nos embriagaram de muita felicidade pelo resultado positivo”- acrescentou Diego.

Fotos: Allan Silveira