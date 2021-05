Em bandeira vermelha desde 8 de abril, entenda como estão atuando os segmentos comerciais

Compartilhe















Todo o Estado do RS está em bandeira vermelha desde a última quarta-feira, 28. Assim, os novos protocolos de bandeira vermelha passaram a valer em todo o território gaúcho, após alteração e mudança no Decreto do Mapa do Distanciamento Controlado do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. As normas estão em vigor até o dia 10 de maio.

Confira as normas de funcionamento de estabelecimentos comerciais e serviços:

Bares, restaurantes e lancheiras – Dias de semana: podem ficar abertos até às 22h, e podem permanecer com clientes até as 23h. Podem realizar a modalidade de pegue e leve das 15h às 20h e delivery após às 15h. Nos finais de semana podem permanecer abertos até às 15h e com clientes até 16h.

Academias – podem permanecer abertas todos os dias até as 22h. Apenas uma pessoa com máscara para cada 16m², vedado compartilhamento de equipamentos.

Igrejas – podem permanecer abertas todos os dias até às 22h. Máximo de 25% do público.

Salões de beleza – podem permanecer abertos todos os dias até às 20h. Até 25%

trabalhadores lotação (trabalhadores + clientes): 1 pessoa, com máscara, para 8m² de área útil de circulação, respeitando limite do PPCI.

Mercados, açougues, fruteiras, padarias e similares – podem permanecer abertos sem limite de horário. Lotação (trabalhadores + clientes): 1 pessoa, com máscara, para 8m² de área útil de circulação, respeitando limite do PPCI.

Serviços de saúde, farmácias, construção civil e veterinárias – podem permanecer abertos sem limite de horários.