Lixo descartado a céu aberto, na Avenida Tiaraju, denigre obra orçada em mais de 5 milhões

A obra gestada pelo governo do Estado, em parceria com o Município para completar a ligação da cidade com a rodovia ERS 377 que acessa ao município de Manoel Viana e região central do Estado vai beneficiar nove bairros da Zona Leste de Alegrete.

Os recursos alocados pelo Governo do Estado foram na ordem de R$ 4.280.208,00, mais a contrapartida do Município no valor de R$ 1.551.605,00, viabilizaram uma melhoria na infraestrutura viária do município.

Porém, o lixo descartado de forma irregular chama a atenção no novo trecho asfaltado. O Portal Alegrete Tudo percorreu a nova Avenida Tiaraju, pós- pavimentação asfáltica, e constatou diversos pontos com lixo. Em agosto de 2019, uma reportagem já alertava sobre o descaso com o meio ambiente.

A cena é desoladora em diversos pontos, onde é possível encontrar todo tipo de lixo descartado ao longo da via. Até em córregos do Bairro Saint Pasteur, Nossa Senhora da Conceição e em bueiros da Ulisses Guimarães, os resíduos se proliferam a céu aberto.

A Prefeitura tenta coibir prática com a colocação de placas de alerta, mas nem assim é possível. Em locais onde existe a proibição, o lixo parece ser o local preferido para o descarte.

Outro problema recorrente é a queima do lixo, que é proibido por lei, considerado crime ambiental. Seguidamente são registrados sinistros em resíduos e em alguns casos, houve queima de campos e até residência.

Em contato com o engenheiro Alisson Cooper, da secretaria de planejamento, o valetão rodoviário foi planejado com bueiros somente nos cruzamentos de vias para um melhor escoamento. No local a sujeira toma conta e o lixo é descartado diariamente a céu aberto.

O secretário de infraestrutura Huillian Severo assegurou que designou uma equipe para limpeza e recolhimento do lixo, serviço que estava previsto para iniciar na quinta-feira (23), pela Avenida Ibicuí.

Júlio Cesar Santos