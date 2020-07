Lockdown em Alegrete: sábado 8h10min

Compartilhe









Na manhã fria deste sábado(25), Alegrete registra o primeiro dia de Lockdown que iniciou às 21h30min de ontem(24). A madrugada foi tranquila, e as primeiras horas da manhã onde a circulação de pessoas já era expressiva em razão do comércio, também, foi de calmaria, a maioria das principais ruas totalmente vazias, apenas um ou outro carro circulando, raros. No total, a reportagem deve ter passado por cerca de seis ou sete durante cerca de 30 minutos de registros. A medida extrema, adotada pelo Prefeito Márcio Amaral tinha como objetivo exatamente isso, parar. Mas não é a cidade, é a disseminação do vírus do coronavírus que teve um crescimento preocupante na semana que encerrou nesta sexta. Com três óbitos entre uma semana(quinta-feira(16) e quinta- feira(23)), além de 50 casos positivos, assim como, um número crescente de pacientes internados na ala Covid-19 e a UTI Covid com 80% da sua capacidade comprometida, no dia 23, a situação gerou apreensão entre os profissionais na área da saúde, Santa Casa, Secretaria de Saúde do Município.

Em muitas entrevistas, a médica pediatra, responsável pela UTI Neonatal e Coordenadora do Comitê relacionado à Covid-19 e diretora técnica da Santa Casa de Alegrete, Marilene Campagnollo, sempre destacou que o problema não é apenas o número de respiradores, mas a equipe que foi treinada para atender os pacientes na ala Covid-19. A equipe trabalha de forma exaustiva desde o início, antes mesmo do primeiro caso confirmado que foi em 1° de abril. “A pessoa que entra na UTI Covid coloca o equipamento e fica seis horas em pé, sem ir ao banheiro, sem tomar água. É muito desgastante. No interior, é diferente do que na capital. Em Porto Alegre, pega o telefone e tem profissionais vindo de São Paulo”, declarou prefeito Márcio Amaral ao falar sobre os profissionais.

Entre tantas entrevistas que o prefeito Márcio Amaral concedeu no dia de ontem, ele destacou que as pessoas estão andando como se tivessem em um momento normal. Sorveteria com fila de pessoas. “Estamos vivendo um momento de exceção e as pessoas precisam ter consciência disso”-citou.

Apenas hospitais, farmácias, postos de combustível, restaurantes por tele-entrega, distribuidoras de gás, hotéis, clínicas(todas), caixas eletrônicos, serviço de táxi, aplicativos e tele-motos, serviços públicos de água, luz e internet poderão abrir no período até às 6h de segunda-feira(7).

Nesta semana, o município está enquadrado na bandeira laranja no modelo do distanciamento do governo do RS. Na rua Das Andradas, pombinhas “passeavam” tranquilamente na via, assim como, dois cães.