Jovem é arremessado de veículo em capotamento na Rota do Sol, em Caxias

Trânsito chegou a ficar completamente interrompido durante resgate de vítima que foi arremessada em direção a um barranco, sofrendo queda de 30 metros.

Um jovem de 19 anos ficou gravemente ferido em um capotamento que ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (21), no km 172 da RS-453, a Rota do Sol. O acidente envoveu uma caminhonete Hilux, com placas de Caxias do Sul, que deslocava-se no sentido Litoral-Serra e capotou no local, próximo ao Presídio do Apanhador, por volta das 18h.

Bombeiros de Caxias atuaram no resgate da vítima que foi arremessada do veículo e caiu de uma altura de 30 metros em um barranco próximo à rodovia. De acordo com o sargento Mauro Custódio, que coordenou a operação, a vítima foi sustentada por populares até a chegada do socorro para evitar que caísse por mais 20 metros de altura.

— Ele ficou em uma área menos íngreme e a própria vegetação colaborou para que não caísse ainda mais. Acessamos o local e o imobilizamos. Ele estava consciente, porém bastante desorientado, por isso há suspeita de que tenha sofrido traumatismo craniano — afirma o bombeiro.

O resgate dos bombeiros durou cerca de 25 minutos, período no qual o trânsito permaneceu interrompido no trecho. Segundo o sargento, o jovem apresentava politraumatismo — diversas fraturas pelo corpo — e foi atendido por uma equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo posteriormente conduzido a internação hospitalar. Na manhã de quinta-feira (22) o jovem permanecia hospitalizado na sala de recuperação, após passar por cirurgia. O quadro de saúde era estável.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o condutor perdeu o controle do veículo. Populares relataram que haviam dois ocupantes na caminhonete, sendo que um deles sofreu ferimentos leves e deixou o local. Fonte: Gaúcha/ZH