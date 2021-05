Loja Cabide convida: aqueça-se com as novidades para este inverno

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado

O frio chegou e, com ele, os looks diários precisam de várias opções com peças confortáveis, quentinhas e estilosas. Nesta ocasião, a Loja Cabide torna-se uma ótima sugestão.

Para completar seu visual seja ele do estilo clássico ao mais ousado, aproveite para realizar suas compras com as novidades recém chegadas da Loja Cabide.

Uma variedade em jaquetas, parkas, calças leggings apeluciadas, toucas, golas de vários tamanhos, modelos e cores, além de toda a linha em confecções feminina, masculina, plus size, infantil, moda íntima, bolsas, calçados e acessórios.

O frio exige roupas quentes mas sempre primando pela qualidade, o atendimento personalizado, preços acessíveis e condições especiais em todos os cartões.

Não perca tempo, corra para a Loja Cabide e encante-se com as novidades.

Aproveite!

Loja Cabide, à sua espera!

SIGA a loja nas redes sociais, curta, comente, compartilhe e fique por dentro das novidades e promoções imperdíveis.

Endereço: Andradas, 253 – Centro

Telefone/ Whatsapp: 55 9 9649 8746

Facebook: Cabide Alegrete

Instagram: @cabidealegrete

Aline Menezes