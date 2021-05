Conheça Leidria Moreira a Embaixadora do Concurso Digital Influencer de Sucesso do Baita Chão

Compartilhe















Olá Alegrete Tudo! Aqui quem fala é a Leidria Moreira, tenho 26 anos, sou empresária e venho crescendo como Digital Influencer no baita chão!

Desde que abri meu negócio como Designer de Sobrancelhas e maquiadora senti a necessidade de fazer meus serviços serem conhecidos na cidade, e a internet já fazia parte da minha rotina desde a adolescência, tive um canal no Youtube onde vendia meus produtos e serviços. Passei um tempo morando fora da cidade, onde tive a oportunidade de conhecer grande parte do Brasil. Quando voltei vi a necessidade de ser lembrada pelas antigas clientes e então criei um Instagram profissional onde postava fotos e vídeos falando sobre autoestima, automaquiagem e sonhos. O Studio Leidria Moreira cresceu muito, entraram mais colaboradoras e até então o único intuito era divulgar meu próprio negócio.. até que algumas empresas começaram a reconhecer meu perfil como potencial para divulgações.

Nesse meio tempo senti a necessidade de separar os perfis e investir no meu perfil pessoal @leidriamoreira para que pudesse falar somente em meu nome, sobre minhas ideias, perspectiva de vida, meu dia a dia e experiências, looks e é claro autoestima.

Como trato da minha vida real, divido sempre os bons e maus momentos. Tive uma gravidez em maio de 2020, contei para minhas seguidoras que vibraram muito, recebi inúmeras mensagens de entusiasmo e ansiedade pela vinda da minha menina, a Flora. Com isso, muitas pessoas acabaram se aproximando cada vez mais, acompanhando esse início de gestação e a minha adaptação para essa nova vida que estava por vir.

Infelizmente em julho, tive um aborto espontâneo, uma fase muito difícil onde tive que criar grande coragem para dividir esse momento. Me senti abraçada, consolada e muito amada por toda minha família, de sangue e virtual. Recebi centenas de mensagens de mulheres que já tinham passado pela mesma situação, muita empatia, amor, carinho e atenção. Nesse momento resolvi mudar minha vida, cuidar da minha saúde, do meu negócio e do meu querido IG no Instagram que me transmitiu tanta segurança e interesse por essa nova fase.

Comecei a fazer Treinamento funcional, procurei uma nutricionista, e as parcerias começaram a aparecer. Perdi 10kg em 6 meses e as minhas redes sociais cada vez crescendo mais, comecei a estudar. Entender melhor sobre o algoritmo do Instagram, meus resultados foram além. Novas parcerias, novas empresas e visibilidade e o carinho das seguidoras cada vez maior.

Com mais de 5 mil seguidores, sendo 82% de mulheres, entre 18 e 35 anos, altamente engajadas, mais de 1 milhão e meio de impressões no Instagram fui convidada pela Agência Bhaita Inteligência Criativa, a ser Embaixadora do Concurso Influencer de Sucesso do Baita Chão. Estou auxiliando nas estratégias das etapas, na divulgação de todos os participantes e abrindo o meu espaço como QG de arrecadação de donativos.

Estou muito contente com toda a repercussão do concurso, com a dedicação da Bhaita e de todos os participantes, grata pelo convite e de estar participando dessa grande porta que estamos abrindo para essa nova profissão na nossa cidade.

As próximas etapas prometem!!