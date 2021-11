Loja Casa Guapa – a conexão perfeita de decoração e afeto na sua casa

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Quem já passou pela rua Vasco Alves, já deve ter se encantado com a vitrine da Loja Casa Guapa.



A empresa iniciou suas atividades em dezembro do ano passado, e mesmo passando pelas restrições da pandemia, conquistou muitos amigos e clientes.



Os jovens amigos Caroline Lenz, Danieli Pozzebon e Diego Perez decidiram unir os seus desejos de empreender e aproveitaram o nicho de decoração que tanto gostam e que a Dani, por ser arquiteta, possuía maior conhecimento sobre o assunto.



O nome Guapa, vem do espanhol e significa bela. O slogan “Mais que objetos, afeto para o seu Lar”, foi definido porque acreditam no conceito da decoração afetiva, em que parte da ideia de relembrar situações através dos objetos e adornos conectando o morador ainda mais com a sua casa.



Na loja é possível encontrar uma variedade em objetos decorativos, quadros, aromatizadores de ambientes, utilidades domésticas, produtos para mesa posta e presentes.



Os empreendedores buscam sempre trazer produtos diferentes, exclusivos e artesanais, valorizando a produção de artistas brasileiros.



Conheçam a Loja Casa Guapa e aproveitem a oportunidade para usufruir de um ambiente moderno, super bonito, aconchegante, com uma equipe maravilhosa e disposta a atendê-los com qualidade e o carinho de quem se preocupa com o bem-estar dos seus clientes.



Casa Guapa

Endereço: Vasco Alves, 382

Telefone: (55) 9 9967 2800

Instagram: @casaguapadecor

Facebook: Casa Guapa Decorações

Texto: Danieli Pozzebon e Caroline Lenz