Estão definidas as equipes para as eliminatórias do Citadino de futsal

A equipe do Real aplicou 6 a 1 e decretou de vez o rebaixamento do Barsemlona para Série C em 2022. No outro jogo o Toquidon fez 5 a 4 no Palestino. Confira como ficou os confrontos nas quartas de final

Real x Deportivo La Portera

Cidade Alta x Toquidon

Fortaleza x Palestino

Real Tchê x Flamengo

Já a elite do futsal alegretense precisou dois dias para definir os confrontos a próxima fase. No sábado (13), foram três jogos. Os Galáticos venceram o Ser Atlas por 3 a 2. Já o Velha União goleou, fez 5 a 1 na AGN. Fechando o sabadão, Celtic e Center Fhotos empataram em 3 a 3.

Na segunda-feira feriado da Proclamação da República, mais dois jogos da primeirona. A AABB ganhou por WO, o Lazio não compareceu. Já o União Society aplicou 7 a 2 no Garupa. Confira os jogos das quartas de final na Série A:

União Society x AGN

AABB x Celtic

Velha União x Garupa

Galáticos x Center Fhotos

Na Série C, as semifinais serão:

Eliseos Futsal x Danúbio

AEC x Os Fortas