Lojas de Rede já estão fechadas em Alegrete

Nesta sexta-feira(20), a situação de Alegrete mostra uma cidade bem diferente do início da semana. Ruas semi vazias e as lojas de rede com suas portas fechadas. A tendência é de que outras empresas fechem as portas na cidade.

As lojas em rede, atendem o Decreto de Estado de Calamidade Pública do Governador do Estado, Eduardo Leite.

Na Rua Dos Andradas a situação é esta, porém as outras lojas e farmácias, ainda, permanecem abertas.

O alegretense está consciente de que o isolamento domiciliar é a melhor forma de se prevenir do coronavírus.

A dificuldade é para conseguir álcool gel e, neste caso, as pessoas devem lavar as mãos com água e sabão, várias vezes ao dia.

O prefeito Márcio Amaral está em reunião para anunciar um novo Decreto.

Vera Soares Pedroso