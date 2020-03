Bagé decreta calamidade pública após confirmação de dois casos de coronavírus

Entre as proibições está o ingresso e a circulação do transporte interestadual.

Após a confirmação de dois casos de coronavírus, a prefeitura de Bagé, na Campanha, declarou estado de calamidade pública. No decreto, anunciado nesta quinta-feira (19), ficam proibidos, pelos próximos 15 dias, a circulação e o ingresso no município de veículos de transporte coletivo interestadual público e privado; a realização de eventos e reuniões com mais de 30 pessoas, com cursos e missas; e o aumento de forma excessiva do preço de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação.

A prefeitura também definiu o fechamento do comércio local, de academias, universidades e todo tipo de serviço, exceto os essenciais, por sete dias e com validade a partir da meia-noite de quinta-feira (19). Restaurantes e lancherias devem funcionar em regime de delivery. Serviços essenciais como farmácias, clínicas de atendimento, mercados e postos de combustíveis e bancos continuam em funcionamento.

Em relação aos idosos e outros grupos de risco, o decreto determina que os estabelecimentos comerciais em Bagé fixem um horário ou destinem setores exclusivos para atender aos clientes com mais de 60 anos.

Quanto ao transporte público de passageiros, público e privado, urbano e rural, em todo o território do município, fica permitida a circulação apenas com passageiros sentados.

O decreto também autoriza que sejam adquiridos bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do vírus, com dispensa de licitação. As medidas passam a valer a partir da meia noite desta quinta-feira (19). Quanto às repartições públicas, fica determinado um limite de atendimento presencial ao público apenas aos serviços essenciais, com a organização de escalas e priorizando o teletrabalho. Fonte: Gaúcha/ZH