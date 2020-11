Lojas Havan estão chegando em Alegrete

Uma das maiores redes de varejo do Brasil e uma das empresas que mais cresce nesse segmento, nos últimos tempos, está chegando em Alegrete.

O que a reportagem do PAT apurou é que, em Alegrete, será uma franquia a ser instalada na Zona Leste da cidade. Segundo um dos investidores, a Havan tem as modalidades de filiais e lojas franqueadas. No Município, a franquia é de responsabilidade de um investidor da região juntamente com outra empresa de São Paulo. A intenção é de que a loja abra até o final de dezembro ou na primeira semana de janeiro de 2021.

O imóvel adquirido, já tem uma grande parte edificada e uma construtora local, será responsável pela ampliação das dependências da futura empresa. Não há, ainda, informação quanto ao número de colaboradores mas, estima-se que sejam algumas dezenas. Recentemente, a Havan abriu uma loja em Rio Grande e lá foram mais de 120 colaboradores contratados.

