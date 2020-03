Na madrugada de quinta-feira para sexta, uma propriedade no interior do Município foi alvo de abigeatários.

De acordo com o proprietário, uma vaca foi carneada na localidade do Recanto, no estabelecimento rural do Hélio Rocha, na Avenida Poço de Bombas.

Segundo a vítima foram aproximadamente 200 quilos de carne. Esta não foi a primeira vez que a propriedade foi sofreu com ataques dos criminosos.

O produtor destacou que já tem suspeitos. No local os abigeatários deixaram as vísceras do animal.