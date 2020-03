Mercados limitam entrada para compras e itens por consumidor

Depois do Decreto Executivo para que feche o comércio, em Alegrete, de 20 de março a 20 de abril, temos novas orientações para compras no Município.

Em um mercado, por exemplo, na tarde do dia 20, entraram grupos limitados para compras. Conforme uma trabalhadora, também está sendo limitado em poucos itens por pessoa. Ela já sentiu que os preços aumentaram em produtos como leite e nescau que pode levar só duas latas.

Os clientes devem ter paciência e entender que todos devem se alimentar e devido a isso não cabe num momento critico de prevenção à saúde coletiva, uma pessoa levar por exemplo uma grande quantidade de leite, em detrimento, de outros que podem chegar ao mercado e não ter nem uma caixa do produto.

Esta medida está no Decreto do Governador Eduardo Leite e também respalda no Código de Defesa do Consumidor em que quando se está em Estado de Calamidade todos tem direito ao alimento.

Todas estas medidas são para evitar aglomerações em mercados, locais em que normalmente, nestes casos, as pessoas vão em massa.

O supermercado Peruzzo também disponibilizou uma hora para idosos e pessoas do grupo de risco.

A Rede Vivo também adotou a medida de um horário específico para os idosos e grupo de risco.

A partir de hoje, o supermercado estará aberto a partir das 07h30 até às 08h30 da para atendimento exclusivo de idosos de 60 anos ou mais.

A partir das 8h30 até às 20h30 vai abrir normalmente ao público, porém, com restrição de circulação dentro do estabelecimento. Assim como, limitação de itens, conforme Decreto do Estado.