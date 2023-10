Mãe desesperada busca por filha desaparecida em Alegrete

Tatiana Prates, residente no bairro Vila Nova, está desesperada por notícias da filha, que enfrenta uma batalha contra a depressão.

Tatiana relatou que acordou naquela madrugada e percebeu que a casa estava aberta, com nenhum sinal de Esther. A adolescente vestia uma jaqueta cinza, calça jeans e tênis all star azul. A mãe imediatamente iniciou buscas em todos os locais conhecidos pela filha, além disso, já esteve na Delegacia de Polícia e no Conselho Tutelar, mas até o momento, não há pistas do paradeiro da alegretense.

O desaparecimento de Esther aconteceu após uma discussão com o pai, que, segundo Tatiana, ficou com o celular da filha. Tatiana suplica por ajuda: “Estou desesperada. Qualquer informação é muito importante. Peço a colaboração de todos que puderem ajudar a trazer minha filha de volta para casa.”

A família pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre Esther entre em contato imediatamente com a Brigada Militar pelo número de emergência 190 ou pelo celular 55999396034.