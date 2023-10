Conjunto habitacional Nilo Soares Gonçalves completa 10 anos em Alegrete

As residências que formaram o bairro Nilo Soares Gonçalves, foram constituídas de pessoas oriundas de vários comunidades de Alegrete, inclusive do interior do município.

O sonho da casa própria se concretiza e hoje se passaram 10 anos, do Projeto Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e muitos comemoram que logo serão proprietários de suas casas.

Mário Quintana, no banco da Praça, virou celebridade outra vez

“Estamos decepcionados com a fiscalização que não aconteceu e por isto temos problemas estruturais nas casas e nas ruas, estão em péssimas condições. Aguardamos logo uma resposta e o conserto de nossas ruas, que no momento é algo muito importante para nossa comunidade”, assevera a presidente do bairro Marta Mosselin.

Mulher invade gabinete de vereador e o chama de fascista e assassino; ela fez outras ameaças

Ao lado do vice-presidente Luis Euclides Gonçalves e outros 10 líderes comunitários, Marta procura fazer um trabalho junto a comunidade do conjunto habitacional. O novo conceito de bairro da cidade, desde 2020 está com uma ação na justiça em decorrência de danos nas residências, e problemas nas ruas esburacadas e falta de reparos no asfalto.

A rotineira violência contra a mulher fez outra vítima no bairro Vera Cruz

A comunidade promoverá no próximo dia 12, uma festa para comemorar os 10 anos e celebrar o Dia da Criança na Nilo. O evento inicia às 10h, do dia 12 (Quinta-Feira). A diretoria do bairro ofertará uma programação com mateada, pipoca, algodão doce, pula-pula, além do tradicional brique da comunidade, muita música e diversas atrações no conjunto habitacional.

Fotos: reprodução e Alex Lopes (aérea)