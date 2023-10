Operação Soft Power: forças de segurança mobilizam 380 policiais contra facção na Fronteira Oeste

Denominada Operação Soft Power, a ação mobilizou um contingente de 380 policiais, incluindo integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar.

Ao todo, 66 mandados de busca e apreensão, 12 ordens de prisão preventiva e oito sequestros de veículos foram cumpridos durante a operação. As investigações revelaram uma intricada rede de traficantes associados a essa facção, que age como um braço de uma organização criminosa maior com base no Vale dos Sinos. A polícia identificou que o grupo tem controle absoluto sobre o mercado ilegal de entorpecentes em São Borja, movimentando grandes volumes de drogas.

Os principais alvos da operação são as lideranças da facção, algumas das quais já estão detidas no sistema penitenciário em Porto Alegre e Charqueadas. As autoridades também estão combatendo uma milícia privada ligada à facção, que extorquia comerciantes locais. Durante as investigações, descobriu-se que a organização criminosa utilizava veículos, inclusive carros vinculados a uma empresa de aplicativo de mobilidade urbana, para realizar entregas de drogas a usuários, uma das formas de tráfico evidenciadas.

Além do tráfico de drogas e das extorsões, a facção também é acusada de ser responsável por diversos homicídios, sequestros e lavagem de dinheiro. Para combater essa rede criminosa, unidades especializadas das instituições entraram em ação, incluindo o Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da Polícia Federal, a CORE (Coordenadoria de Recursos Especiais) e a DOA (Divisão de Operações Aéreas da Polícia Civil), bem como o BOPE (Batalhão de Operações Especiais) e o BPCHOQUE (Batalhão de Choque) da Brigada Militar.

A operação continua em andamento, e as autoridades pedem a colaboração da comunidade para denunciar atividades suspeitas que possam ajudar a desarticular ainda mais essa facção criminosa e proporcionar segurança à população da região.