Da menina que não gostava das aulas de Educação Física à idealizadora de um circuito que mobiliza centenas de atletas, a alegretense Maiara Welker de Oliveira encontrou na corrida muito mais do que uma profissão: descobriu um propósito de vida.

Aos 30 anos, Maiara Welker de Oliveira vive uma fase em que os sonhos deixaram de ser apenas projetos e ganharam forma, ritmo e muitos quilômetros. Formada em Educação Física pela Urcamp, em 2017, ela é a idealizadora da MW Performance, uma assessoria esportiva que nasceu de experiências pessoais, desafios, escuta e, principalmente, da vontade de transformar vidas por meio do esporte.

Mas a história de Maiara com a corrida não começou nas pistas, tampouco foi construída a partir de um sonho de infância. Pelo contrário. A menina que nasceu e cresceu no bairro Medianeira, em Alegrete, gostava de participar da invernada da escola, mas não tinha muita afinidade com as aulas de Educação Física. Ser corredora, muito menos trabalhar profissionalmente com corrida de rua, sequer passava por seus planos.

O caminho foi sendo construído aos poucos. Ainda durante a formação acadêmica, o estágio na Flex Academia marcou o início de sua experiência profissional e despertou novas possibilidades. Aos 23 anos, decidiu morar em Quaraí, onde permaneceu por quatro anos trabalhando na academia do Sesc. Foi naquele período que começou a desenvolver um trabalho mais próximo com os alunos, atuando também como personal trainer.

A corrida de rua entrou naturalmente nessa trajetória. Primeiro, com um pequeno grupo de alunos que compartilhavam o interesse pela modalidade. Durante aproximadamente um ano, Maiara acompanhou e incentivou aquela turma, descobrindo, na prática, o quanto o esporte poderia aproximar pessoas e provocar mudanças na rotina e na qualidade de vida.

Quando a dificuldade se transforma em oportunidade

A pandemia também foi um capítulo importante nessa construção profissional. Enquanto o mundo se adaptava a uma nova realidade, Maiara encontrou nas redes sociais uma maneira de permanecer próxima das pessoas. Fazia transmissões ao vivo, ensinava exercícios, compartilhava orientações e dicas de atividade física. Seu perfil passou a reunir centenas de seguidores, ampliando o alcance de seu trabalho e fortalecendo sua relação com o público.

Em 2023, decidiu experimentar uma nova modalidade: o padel. A experiência, entretanto, foi interrompida por uma lesão ligamentar no joelho, que exigiu cirurgia e um período de afastamento das atividades esportivas.

O momento poderia representar apenas uma pausa, mas acabou se tornando um divisor de águas. Durante o pré e o pós-operatório, Maiara passou a compartilhar vídeos sobre sua recuperação, seus sentimentos, as dificuldades, os anseios e as possibilidades de voltar a praticar esporte. Mais do que mostrar exercícios, dividia uma experiência real, com suas inseguranças e expectativas.

Ao completar um ano da cirurgia, estabeleceu um desafio pessoal: correr 10 quilômetros.

A meta foi compartilhada com amigas, que também treinavam. Os encontros para correr ganharam um significado especial: havia o compromisso com o exercício, mas também a amizade, a companhia e a recompensa de um café pós treino.

Foi nesse processo que Maiara experimentou, de uma maneira ainda mais profunda, aquilo que já percebia no trabalho com seus alunos: a corrida é muito mais do que desempenho, tempo ou distância. É também sobre pertencimento, superação e pequenas conquistas que fazem diferença na vida de cada pessoa.

Nasce a MW Performance

A vivência pessoal, somada à experiência acumulada com os alunos, deu origem a um novo projeto. Em 1º de agosto de 2024, Maiara fundou a MW Performance, transformando uma ideia em empreendimento e uma paixão em missão profissional.

O que começou como uma assessoria esportiva ganhou espaço, identidade e novos desafios. A escuta dos alunos, o acompanhamento individualizado e o respeito aos limites de cada corpo passaram a ser marcas do trabalho.

“Eu escutava as pessoas. Ver a transformação na vida delas, tudo isso emociona e é muito gratificante”, conta.

A frase traduz a essência de uma profissional que compreendeu que cada corredor carrega uma história diferente. Há quem comece buscando saúde, quem queira melhorar o condicionamento físico, quem tenha como objetivo completar os primeiros quilômetros e quem encontre na corrida uma maneira de enfrentar desafios pessoais.

Para Maiara, todos esses objetivos merecem atenção.

Sua própria trajetória pode ser resumida em uma frase que se tornou quase um lema: “Acordar cedo e ir correr virou um troféu”.

E é justamente isso que ela procura transmitir diariamente. A conquista nem sempre está no pódio ou na medalha. Muitas vezes, está em vencer o despertador, calçar o tênis e sair de casa. Está em manter a constância, respeitar o próprio ritmo e perceber que o corpo é capaz de ir além do que se imaginava.

Uma rotina que acompanha o ritmo dos sonhos

A rotina de Maiara acompanha a intensidade do negócio que construiu. Três vezes por semana, realiza treinos com o grupo da MW Performance. Pela manhã, também acompanha alunos em uma academia, atuando como personal trainer. À tarde, dedica-se à organização da assessoria, ao planejamento dos treinamentos e à gestão dos projetos e eventos.

É um trabalho que exige dedicação praticamente integral. Afinal, por trás de cada treino existe planejamento, acompanhamento, organização e responsabilidade.

A MW Performance já reúne 60 atletas, e a meta para 2027 é chegar a 100 alunos. Mas o crescimento não está restrito à assessoria.

Um dos grandes marcos dessa trajetória é o Circuito MW, projeto que consolidou a presença de Maiara na organização de eventos esportivos. Em 2026, o circuito encerrou suas atividades com uma média de 300 atletas por etapa, mobilizando aproximadamente 1.200 pessoas.

Os números representam muito mais do que participação. Revelam a capacidade de mobilização de um projeto que incentiva a prática esportiva, movimenta a comunidade e cria oportunidades para que pessoas de diferentes idades e níveis de condicionamento vivenciem a corrida.

Para 2027, os planos são ainda mais ambiciosos: alcançar 500 atletas por etapa e levar o Circuito MW para outros municípios da região.

Uma mulher que movimenta o esporte na região

A atuação de Maiara também ultrapassou os limites da assessoria. Recentemente, esteve à frente da organização da Corrida de Aniversário da Brigada Militar, evento que reuniu 400 corredores.

O reconhecimento de seu trabalho abre novas portas. Em 2027, ela será responsável pela organização das quatro principais provas rústicas do município, assumindo um papel de destaque no calendário esportivo local.

É uma conquista importante para quem, há poucos anos, sequer imaginava construir sua vida profissional em torno da corrida de rua.

O crescimento da MW Performance mostra que o empreendedorismo esportivo exige muito mais do que conhecimento técnico. É preciso planejamento, capacidade de gestão, relacionamento, persistência e disposição para transformar ideias em projetos concretos.

Maiara tem encontrado nessa combinação o caminho para ampliar sua atuação e levar o esporte a mais pessoas.

Cada aluno tem uma história. Cada conquista tem um significado.

Trabalhar com sonhos e objetivos de outras pessoas exige responsabilidade. Maiara sabe que, por trás de cada inscrição em uma assessoria esportiva, existe uma expectativa, uma motivação e, muitas vezes, uma história que nem sempre é compartilhada de imediato.

Por isso, o atendimento individualizado é um dos princípios que orientam sua atuação.

“Eu escuto eles, falo de sempre obedecer o ritmo do corpo, ter coragem, força e determinação”, destaca.

É uma orientação que também carrega sua própria experiência. Afinal, ela conhece o significado de interromper uma atividade por causa de uma lesão, enfrentar uma cirurgia, lidar com as limitações e reconstruir, passo a passo, a confiança no próprio corpo.

Talvez por isso compreenda tão bem que nem todos os dias são iguais e que cada evolução precisa ser respeitada.

Para Maiara, a corrida não tem limites. É um encontro íntimo, uma oportunidade de se conhecer, superar barreiras e descobrir novas possibilidades.

Aos 30 anos, a alegretense olha para a trajetória construída e encontra motivos para continuar sonhando. A menina que não gostava das aulas de Educação Física tornou-se profissional da área, empreendedora e responsável por mobilizar centenas de pessoas em torno do esporte.

Da recuperação de uma cirurgia à consolidação de um circuito esportivo, sua história mostra que algumas das maiores conquistas nascem justamente nos momentos em que somos obrigados a recomeçar.

Hoje, Maiara não corre apenas por seus próprios objetivos. Corre ao lado de quem busca saúde, autoestima, superação e qualidade de vida. Corre para construir oportunidades, fortalecer vínculos e movimentar uma cidade inteira.

E, enquanto novos desafios são planejados para 2027, uma certeza acompanha cada passo: o verdadeiro resultado de seu trabalho não está apenas nos quilômetros percorridos ou no número de atletas reunidos, mas nas vidas que se transformam ao longo do caminho.