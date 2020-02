Mais 200 ossários são liberados no Cemitério Municipal

A Secretaria de Infraestrutura informa que, a partir desta terça-feira (4), foram liberados 200 ossários no Cemitério Público Municipal. As pessoas que estiverem esperando para fazer a retirada dos restos mortais dos seus entes queridos devem procurar o escritório do cemitério. A previsão é que sejam construídos mais 400 ossários em abril. Mais informações através do telefone 3422 0652.

Outra situação que também está chamando a atenção e resultou em elogios para a administração do Cemitério foi a troca dos tijolos pela tampa.

Segundo o coveiro, Everton Siqueira, essa medida iniciou em 2016 com a construção de mais uma quadra de gavetas.

“Tínhamos muitas reclamações em relação a demora em colocar um por um dos tijolos, o barulho, a dor prolongada. Depois que passamos a usar a tampa, além da praticidade e da agilidade, também, tem a economia” – descreveu.